TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Fenerbahçe'ye Tebrik - Son Dakika
