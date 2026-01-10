Kurtulmuş'tan Gazeteciler Günü Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim" ifadesini kullandı.

