Kurtulmuş'tan Ghalibaf'a Davet ve Taziye

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefonda görüşerek, ülkedeki olayları yakından takip ettiklerini belirtti ve İran'da huzurun, güvenliğin, istikrarın ve refahın en iyi şekilde sağlanmasını arzu ettiğini kaydetti. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Kurtulmuş, Ghalibaf'ı İstanbul'da nisan ayında yapılması planlanan Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na davet etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş, görüşmede, İran'da yaşanan son hadiseler nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. İran'ın acısının Türkiye'nin acısı olduğunu belirten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, gelişmeleri yakından takip ettikleri İran'da huzurun, güvenliğin, istikrarın ve refahın en iyi şekilde sağlanması arzusunu paylaştı.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığının da ele alındığı görüşmede, TBMM Başkanımız Kurtulmuş, İsrail'in gücünün ne silahları ne arkasındaki büyük devletlerin gücü ne uluslararası medyadaki hakimiyeti ne uluslararası finansal sistem üzerindeki etkisi olduğunu, İsrail'in en büyük gücünü İslam ülkelerinin dağınıklığı ve parçalanmışlığının oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve İran halkları arasındaki kardeşliği pekiştirmenin önemini dile getiren TBMM Başkanımız Kurtulmuş, iki ülkenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf'ı davet etti."