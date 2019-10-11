Kurtulmuş: türkiye işgalci değildir

Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2)

Çorum'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Burada Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin ya da Suriye'nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünyanın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye'ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya'da, Afrika'da Latin Amerika'da, Orta Doğu'da birçok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye'ye 'işgalci' diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş buradaki program sonrasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu toplantı programına katıldı. Sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partisinin teşkilat üyeleriyle biraraya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı.