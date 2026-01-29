Kuru Gıda Sektörü Toplantısı - Son Dakika
Kuru Gıda Sektörü Toplantısı

29.01.2026 22:17
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, ramazan öncesi gıda ürünleri ve fiyat istikrarını değerlendirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle ramazan öncesinde temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gürcan başkanlığında kuru gıda sektörünün temsilcileriyle Bakanlığın ev sahipliğinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, sektörün mevcut durumunun, ihtiyaç ve beklentilerinin, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla arz temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil ve makul fiyatlarla erişimini temin etmek, piyasa istikrarını korumak ve tüketicilerimizin haklarını gözetmek amacıyla ilgili tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Gıda Sektörü Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
