Kuru Gıda Sektörü Toplantısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle ramazan öncesinde temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gürcan başkanlığında kuru gıda sektörünün temsilcileriyle Bakanlığın ev sahipliğinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, sektörün mevcut durumunun, ihtiyaç ve beklentilerinin, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla arz temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil ve makul fiyatlarla erişimini temin etmek, piyasa istikrarını korumak ve tüketicilerimizin haklarını gözetmek amacıyla ilgili tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."