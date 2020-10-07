Kuru incir ihracatında hedef 60 bin ton

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, rekoltenin düşük olması nedeniyle bu sezon 60 bin ton kuru incir ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Aydın'da 37 bin 300 hektarda üretilen incir, şehrin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ağustosta başlayan hasat döneminde yaş olarak satılan incirin büyük bir bölümü ise kurutuluyor. Kuru incirin önemli bir bölümü başta Avrupa olmak üzere 80'den fazla ülkeye gönderiliyor.

Geçen sezon 72 bin tonu Aydın'da olmak üzere Ege Bölgesi'nde 90 bin ton kuru incir hasat edildi. Bu yıl ise Ege Bölgesi'nde rekolte 85 bin ton olarak belirlendi.

"İklim koşulları rekolteyi düşürdü"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, iklim koşulları nedeniyle birçok üründe olduğu gibi incirde de rekoltenin düştüğünü söyledi.

Türk incirinin çok nadide bir ürün olduğunu belirten Celep, perakende olarak kuru incirin 70 liraya kadar satışının yapıldığını ifade etti.

İhracatta Türk incirinin kilogram fiyatının 7-8 dolar seviyesinde olması gerektiğini belirten Celep, "Türkiye geçen yıl yaklaşık 70 bin ton kuru incir ihraç etti. Bu sene de 60 bin ton civarında bir beklentimiz var." dedi.

Üretici fiyattan memnun

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın ise kentte üretilen incirin yüzde 60'ının ihraç edildiğini kaydetti.

Rekolte bu yıl düşük olsa da fiyatların artmış olmasının üreticiyi sevindirdiğini aktaran Günaydın, "Üreticimiz ve çiftçimiz bu durumdan gayet memnun. Bizim 36-40 dediğimiz süzme incirin kilosu tezgahlarda 50 liraya satılıyor. Baktığımız zaman bir incirin tanesinin 1,5 lira olduğunu görüyoruz. Bu durum üreticimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Günaydın, şöyle devam etti:

"2019-2020 sezonunda yaş ve kuru incirde 284 milyon dolarlık bir gelir elde ettik. Aydın'ın genel ihracatı 751 milyon dolar açıklanırken bu rakamın 3'te birini incir ihracatından temin ediyoruz. Hem ülkemize hem kentimize bu parayı getiriyoruz. Büyük bir katma değer olduğunu düşünüyoruz."

Germencik Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan da üyelerinin fiyatlardan memnun olduğunu ifade etti.

İncir üreticisi Yahya Anlıak ise ürünün tezgahlarda istedikleri fiyata satıldığını belirterek, "İncirin bu sezon hak ettiği değere satıldığını düşünüyorum. Rekolte az diye üzülüyorduk ama fiyatların yüksek olması yüzümüzü güldürdü. Bu seneki fiyatlardan memnunuz." şeklinde konuştu.