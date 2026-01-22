Kuruçeşme'de Rus Yüzücünün Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuruçeşme'de Rus Yüzücünün Cesedi Bulundu

Kuruçeşme\'de Rus Yüzücünün Cesedi Bulundu
22.01.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un cesedi Kuruçeşme'de bulundu, ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp'ta.

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Galina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Galina Svechnikova konuşamazken, Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Resmi işlemlerden sonra cesedi gördük. Tanınmayacak şekildeydi" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçen yıl Ağustos ayında 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler, bir erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi denizden çıkardı. Vücut bütünlüğü bozulmuş halde çıkarıldığı öğrenilen ceset, kapsamlı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rus yüzücünün annesi Galina Svechnikova ve babanın verdiği DNA testinden sonra cesedin Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirtildi. Dün DNA testinin sonuçlanmasının ardından aile bugün tekrar Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeyi görüp, teşhis etti. Cenazenin, işlemlerin ardından ülkesine götürüleceği öğrenildi.

'TANINMAYACAK ŞEKİLDEYDİ'

Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Annenin konuşacak hali yok. Resmi işlemlerden sonra cesedi gördük. Tanınmayacak şekildeydi. Dövme olayı yok, kim bu haberi çıkarttıysa doğru değildir. Sonra da cesedin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi de teslim edebilirler ama biz şu an hiçbir şeye yetişemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuruçeşme'de Rus Yüzücünün Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:50:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kuruçeşme'de Rus Yüzücünün Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.