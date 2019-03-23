Son Dakika Haberleri: Kurum: "500 Tane Sosyal Konutu Merkez Kepenek'te Projelendiriyoruz"

Kurum: "500 Tane Sosyal Konutu Merkez Kepenek'te Projelendiriyoruz"

11 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muş Valiliğini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muş Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kurum valilik ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muşumuza da 500 tane sosyal konutu Muş Merkez Kepenek'te projelendiriyoruz ve en yakın zamanda talebini toplayacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Murat Kurum, Muş, Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:17:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurum: "500 Tane Sosyal Konutu Merkez Kepenek'te Projelendiriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]