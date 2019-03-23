Kurum: "500 Tane Sosyal Konutu Merkez Kepenek'te Projelendiriyoruz"
11 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muş Valiliğini ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Muş
Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kurum valilik ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
"2023 yılına kadar tüm Türkiye
'de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muşumuza da 500 tane sosyal konutu Muş Merkez
Kepenek'te projelendiriyoruz ve en yakın zamanda talebini toplayacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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