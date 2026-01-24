Kurum'dan Özel'e Tepki: 'Biz Eser Üretiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kurum'dan Özel'e Tepki: 'Biz Eser Üretiyoruz'

24.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt vererek, kendi eserlerini savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitingindeki konuşmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Bakan Kurum, "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum. Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurum'dan Özel'e Tepki: 'Biz Eser Üretiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 00:35:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kurum'dan Özel'e Tepki: 'Biz Eser Üretiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.