Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından şirketlerin bir önceki yıl elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak verilen "Kurumsal Yönetim Ödülleri", 10'uncu kez sahiplerini buldu.

Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından şirketlerin bir önceki yıl elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak verilen "Kurumsal Yönetim Ödülleri", 10'uncu kez sahiplerini buldu.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, "X. Kurumsal Yönetim Ödülleri"nde, 5 kategoride toplam 6 şirket ve 3 STK ödül kazandı.

Şirketlerin 2019 yılında elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 97,28 puanı bulunan Garanti BBVA, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" oldu.

Listenin ikinci sırasında 97,22 puanla Aksa Akrilik Kimya Sanayi AŞ, üçüncü sırasında ise 96,67 puanla TAV Havalimanları Holding AŞ yer aldı.

"En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Şirket" kategorisindeki ödüller iki farklı grupta değerlendirildi. "Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi" kategorisinde 95,90 puanla Sütaş, "Halka Açık Olmayan Finans Şirketi" kategorisinde ise 96,50 puanla Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ birinci sıranın sahibi oldu.

Garanti BBVA, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" ödülünün yanı sıra "Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" kategorisinde de 97,55 puanla ilk sırada yer aldı.

"Kurumsal Yönetim Endeksinde Son Bir Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket" ödülünü ise 2,99 puan artışla Otokar Otobüs Karoseri Sanayi AŞ kazandı.


"En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk 3 STK" kategorisindeki ödülleri de 96 puanla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 95,40 puanla Darüşşafaka Cemiyeti ve 93 puanla Türkiye İç Denetim Enstitüsü paylaştı.


"Bu alanın gelişmesine ve farkındalığın artmasına katkı sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, Kurumsal Yönetim Ödülleri ile bu alanın gelişmesine ve farkındalığın artmasına katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

TKYD olarak, kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağı fikrinden hareketle yol aldıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Kurumsal Yönetim Ödülleri ile de bu alandaki iyi uygulamalara dikkati çekmeyi ve gerek şirketler gerekse STK'ları bu doğrultuda teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ödül törenimizi her yıl düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında gerçekleştiriyorduk. Bu yıl salgın dolayısıyla zirveyi ve ödül törenini erteledik ancak yaptığı iyi uygulamalarla öne çıkan şirket ve STK'larımıza ödülleri sunuyoruz."

TAV Havalimanları Holding, Türkiye, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:53 Kaynak: AA

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