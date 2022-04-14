Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı

14.04.2022 09:11

Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı Van'ın Başkale ilçesindeki bir kurumun çelik kasasında tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesindeki bir kurumun çelik kasasında tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Başkale ilçesinde bulunan bir kuruma ait çelik kasa içerisinden tabancanın çalınması olayı ile ilgili; Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çalıntı silah yapılan incelemelerin ardından kurum yetkililerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı
Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı
Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı
Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı

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Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı Fırındaki çelik kasayı çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı Fırındaki çelik kasayı çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çelik kasadan tabanca çalan şahıs yakalandı - Son Dakika


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