Son Dakika Haberleri: Kurumuş dere yatağında kolu kopuk ceset bulundu
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Kurumuş dere yatağında kolu kopuk ceset bulundu

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kurumuş dere yatağında kolu kopuk, yüzü tanınmaz haldeki erkeğin cansız bedeni bulundu.

Kurumuş dere yatağında kolu kopuk ceset bulundu, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kurumuş dere yatağında kolu kopuk, yüzü tanınmaz haldeki erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinden geçenler, saat 10.30 sıralarında, kurumuş dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde olan kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çevrede yapılan aramada, kopan kol bulanamadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.


Karaağaçlı, Şehzadeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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