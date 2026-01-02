Kuruyemişçide Sıra Kavgası: Müşteri Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan sıra kavgasında, çalışan tarafından darbedilen müşteri ağır yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T, ödeme esnasında, sırada bekleyen başka bir müşteriyle tartıştı.
Tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö. ile S.T. arasında kavga çıktı. Bu sırada aldığı darbeyle düşen S.T, başını beton zemine çarpıp yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
K.Ö. gözaltına alındı.
