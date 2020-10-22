Kuşadası Belediyesi iş arayanlara umut kapısı oldu - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl kurulan 'İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası', kısa sürede iş arayanların yeni umudu oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin kent ekonomisine katkı sağlayan işveren, turizmci ve işletmecilerle temas kurarak ilçede istihdam sağlamak amacıyla kurulan 'İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası' iş arayanlara umut kapısı oldu. İşlendirme Ofisi sayesinde son 1 yılda 460 kişi ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda çeşitli sektörlerde iş buldu.

Kent ekonomisine katkı sağlayan işveren, turizmci ve işletmecilerle temas kurarak istihdamı artırmak amacıyla çalışan İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası, Kuşadası'nda nitelikli iş gücü arayan işveren ile ilgi alanı ve becerileri doğrultusunda iş bulup çalışmak isteyenlerin buluştuğu ortak adres haline geldi. Kuşadası'nda istihdama yönelik çeşitli meslek edindirme kurslarının da açılmasına öncülük eden İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası, bu yönüyle de vatandaşların takdirini topladı.

Başkan Günel'e teşekkür

İşveren ile iş arayan arasında sürekli koordinasyon halinde olan İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası ekibi, umutları boşa çıkarmamak için kurulduğu Ocak 2020'den bu yana titiz bir çalışma sergiledi. Her gün onlarca kişinin iş bulmak için başvurduğu İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası tarafından bugüne kadar 460 kişi vasıflarına uygun işlere yerleştirildi. İş bulan vatandaşlar, projeyi hayata geçirdiği için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki istihdam sorununa çözüm bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası Sorumlusu Özgün Limoncu, "Kuşadası sürekli göç alan bir ilçe olduğu için nüfusu her geçen yıl artıyor. Kentin ekonomisi büyük oranda turizme dayandığı için özellikle genç arkadaşlarımız düzenli iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Ayrıca işverenler de kendilerine uygun nitelikli iş gücünü bulmakta zorluk çekiyor. Kuşadası Belediyesi İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası olarak iş arayanlar ile işverenler arasında köprü vazifesi görüyoruz. En büyük hedefimiz kentimizde yaşanan işsizlik sorununu azaltabilmek" diye konuştu.

İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası'na iş arayanlar tarafından yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan vatandaşların yaş, eğitim ve mesleki durumları göz önünde bulundurularak başvurular tasnif ediliyor. Tasnif edilen başvurulardan bir veri tabanı oluşturuluyor. Başvurular ayrıca İŞKUR veri tabanına da kaydediliyor. Böylece iş arayan herkese İŞKUR tarafından bir danışman atanması sağlanıyor. Daha sonra işverenlerin istek ve talepleri ile iş arayanlar arasında iletişim kuruluyor. - AYDIN