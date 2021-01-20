Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor - Son Dakika

- Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

AYDIN - Kuşadası'nda çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Aydınlatma olmadığı için de hava karardığı andan itibaren neredeyse her gün özellikle Ege Mahallesi'ne paralel bölümlerde trafik kazası oluyor.

Son olarak dün gece 61 yaşındaki bir sağlık çalışanının yolun karşısına geçerken aydınlatma olmaması nedeniyle hayatını kaybettiği trafik kazası bölge halkını artık isyan ettirdi.

Mehmet Tutucu, Bora Özsoy ve Melih Herhay isimli vatandaşlar çevre yolunun hava karardıktan sonra korku yoluna dönüştüğünü belirterek, aydınlatma olmamasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirttiler ve bir an önce önlem alınmasını istediler.