Kuşadası Körfezi Beşik Gibi
48 dakika önce
AYDIN (İHA) – Kuşadası Körfezi'nde geçen 8 saat içerisinde en büyüğü 3.6 şiddetinde 13 ayrı deprem meydana geldi.
AYDIN (İHA) – Kuşadası Körfezi
'nde geçen 8 saat içerisinde en büyüğü 3.6 şiddetinde 13 ayrı deprem meydana geldi.
Kuşadası Körfezi'nde bugün sabah sat 11.43'te meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki hafif şiddetli depremin ardından 19.52'ye kadar 13 ayrı sarsıntı kaydedildi. Meydana gelen depremlerin en şiddetlisi saat 19.24'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki orta şiddetli sarsıntı olarak kaydedildi. Yerleşim alanlarında çok hissedilmeyen depremler nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:00 Kaynak: İHA
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