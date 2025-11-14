Kuşadası'nda 5. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu Sona Erdi

(AYDIN)- Kuşadası'nda bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlarımız bir ay boyunca emek harcayarak mermer blokları adalet temasıyla birer sanat eserine dönüştürdü. Kuşadası'nı sanatla buluşturmaya devam ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Kuşadası Belediyesi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı (MN Göçen Vakfı) iş birliği ve Marmara Adalar Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası'nda bu yıl 5'inci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Türkiye, Estonya, İran, İtalya, Japonya, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 9 heykeltıraş katıldı. Heykeltıraşlar yaklaşık 1 ay boyunca Kuştur Mevkii'nde bulunan eski deve güreşi alanında 30 ton mermer bloğu 'adalet' temasıyla yonttu. Sempozyumda ayrıca çocukların da heykel sanatıyla tanışmaları için kil atölyeleri gerçekleştirildi. Sempozyum için düzenlenen kapanış törenine Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Mehmet Nuri Göçen Vakfı temsilcisi Ebru Gökçe, Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Özlem Şengönül ile sanatseverler katıldı.

Sanat eserleri Kuşadası'nın farklı noktalarında sergilenecek

Kapanış töreninde İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkanı Ömer Günel ve Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Özlem Şengönül tarafından sempozyuma sponsor olan firma ve kuruluşlar ile katılan heykeltıraşlara teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, sanatçılarla birlikte alanı dolaşıp, heykelleri inceledi. 5'inci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel sempozyumu sonunda ortaya çıkan kalıcı sanat eserleri, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın farklı noktalarında sergilenecek. Böylece kentin kültür ve sanat hayatına yine önemli bir katkı sunulacak.

Kapanış töreninde konuşan Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Özlem Şengönül, "Bu yılki temamız insanlığın ortak vicdanı olan adaletti. Adalet, yaşamın dengesidir. Biz sanatçılar için de adalet bazen bir terazinin ağırlığında, bazen bir zeytin dalının kıvrımında, bazen de bir taşın yüzeyinde yankılanan evrensel bir değerdir. Yaklaşık 30 gün boyunca farklı ülkelerden gelen sanatçılar, düşüncelerini, kültürlerini ve duygularını Kuşadası'nın rüzgarına, taşına ve toprağına kattılar. Her biri adaleti kendi diliyle derin bir şekilde yeniden yorumladı. Ortaya çıkan eserler yalnızca bir heykel değil, çağımıza bırakılan birer vicdan ve özgürlük çağrısıdır. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde büyük emeği olan, sanata ve sanatçıya değer veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e, Mehmet Nuri Göçen Vakfı'na ve Marmara Adalar Belediyesi'ne şükranlarımı sunarım" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Sanatla iç içe olmazsak, sanatın anlattıklarını kavramazsak sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilemeyeceğimize inanıyorum. Bu nedenle göreve geldiğim ilk günden itibaren özellikle heykel sanatı üzerine eğilmeyi önemsedim. Çünkü sanatla buluşan bir kent kültürel anlamda çok zenginleşiyor. Kuşadası'nın sanatla anılması bizim için çok önemli. Çünkü turizm kentleri kültür ve sanat faaliyetlerine yatırım yapmak zorunda. Bu sempozyum, düzenlediğimiz atölye çalışmalarında çocuklarımızı heykel sanatıyla da tanıştırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.