Kuşadası\'nda Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 K 6580 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan ve kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden G.D. idaresindeki 09 ALD 575 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde motosiklet sürücüsü G.D.'nin sol bacağının kırıldığı belirlendi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN