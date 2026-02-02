Kuşadası'nda Sel: 20 Yolcu Minibüste Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda Sel: 20 Yolcu Minibüste Mahsur Kaldı

Kuşadası\'nda Sel: 20 Yolcu Minibüste Mahsur Kaldı
02.02.2026 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda etkili sağanak yağış nedeniyle bir minibüste mahsur kalan 20 yolcu, kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde üzerinde suya gömülen bir minibüste mahsur kalan 20 yolcu, AKUT personeli ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kuşadası'nda etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde seyir halinde olan şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü. Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı. Yarısından fazlası suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Minibüste mahsur kalan yolculara çevredeki vatandaşlar ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım eli uzattı. Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapıların yardımıyla yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı.

'ADIM ATMAK İMKANSZDI'

AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu, "Minibüsün sel sularına gömüldüğü anonsunu telsizimden duydum, ancak ekip arkadaşlarım destek verdikleri noktaları bırakamayacakları için olay yerine yalnız başıma gittim. Çevre yoluna adım atmak imkansızdı, çünkü suyun boyu ve şiddeti buna asla izin vermeyecek boyuta gelmişti. Yol kenarındaki iş yerinde bir şezlong gördüm ve ilk müdahaleyi de onunla yaptım. Yaklaşık 20 kişiyi, suyla dolan minibüs içinden, olay yerinde bulunan vatandaşların desteğiyle sağlıklı bir şekilde çıkarmayı başardık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Kuşadası, Güncel, Aydın, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Sel: 20 Yolcu Minibüste Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 02:29:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Sel: 20 Yolcu Minibüste Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.