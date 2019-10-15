Son Dakika Haberleri: Kuşadası Ticaret Odası'nda e-ticaret semineri yapıldı
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Kuşadası Ticaret Odası'nda e-ticaret semineri yapıldı

30 dakika önce

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve İdeaSoft işbirliği ile, KUTO'da e-ticaret konulu seminer düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda e-ticaret semineri yapıldı, System.String[]

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve İdeaSoft işbirliği ile, KUTO'da e-ticaret konulu seminer düzenlendi.


Kuşadası Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik seminerleri kapsamında, İdeaSoft stratejik pazarlama uzmanı Deniz Betül Şahin tarafından verilen e-ticaret seminerinde, e-ticarette olması gereken tüm detaylar ele alındı, katılımcılar sorularına cevap buldu.


E-ticaret hacmi, pazarı, gerekli alt yapısı, süreçleri, yazılımlar, ürün ve tedarikçiler ve tüketici analizleri gibi konularda bilgiler verilen seminerde, kendi sanal mağazalarını kurmak isteyen katılımcıların merak ettikleri konular aydınlatıldı.


İnteraktif olarak gerçekleşen seminerde, aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada e-ticaret hakkında istatistiklerle ayrıntılı bilgi verildi ve teknolojinin gün geçtikçe insan hayatına entegre olduğu belirtilerek, e-ticaret girişimcisinin pazara doğru ürünü, doğru fiyatla sunduğu takdirde, e-ticaret sitesinin başarılı olmaması için bir neden olmadığı vurgulandı. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Betül Şahin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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