Kuşadası, yeni yıla sokak partisiyle girdi - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından yılbaşında sokak partisi düzenlendi. DJ Mami ile Kadir Çetin'in canlı performans sergilediği gecede LED ışıklarla süslenmiş özel kostümler giyen dansçıların sahne şovu ilgi çekti.

Kuşadası'nda yeni yıl kutlamalarının adresi sahil bandı oldu. Saat 20.00'den itibaren binlerce Kuşadalı, 2022 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti. Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Mami ile DJ Kadir Çetin'in sahne performansı ile zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen sokak partisinde, 2 farklı noktadan püskürtülen yapay kar geceye renk kattı. LED ışıklarla süslenmiş özel kostümler giyen dansçıların sahne şovu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Lazer ışık gösterilerinin damga vurduğu partide Kuşadalılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Yeni yıl kutlamalarına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Başkan Ömer Günel, 2022 yılını Kuşadalılarla birlikte karşıladı.

'YENİ YIL BİZLER İÇİN YENİ BİR HİZMET DÖNEMİ'

Kuşadası'na yeni yılda da durmaksızın hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "31 Mart 2019 yılından beri sizlerin verdiği görevle tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Kuşadası'na hizmet ediyoruz. Amacımız sizleri mutlu etmek ve kentimizi güzelleştirmek. Yeni yıl, bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. 2022 yılında da sizler için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.