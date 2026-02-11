Kuşbakışı Filistin: VEKAM'da Görülmeye Değer Sergi Açıldı - Son Dakika
Kuşbakışı Filistin: VEKAM'da Görülmeye Değer Sergi Açıldı

11.02.2026 16:59
VEKAM'da açılan 'Kuşbakışı Filistin' sergisi, havadan bakışla Filistin’i ele alıyor.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (VEKAM), Filistin coğrafyasına geçmişten bugüne yönelen havadan bakışı eleştirel perspektifle inceleyen "Kuşbakışı Filistin" sergisi açıldı.

VEKAM'dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Eylül 2021-Ocak 2022'de A.M. Qattan Foundation'da ziyarete açılan, ardından İstanbul'da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) gösterilen sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Filistin topraklarının tarihsel, politik ve kültürel bağlamda nasıl gözlemlendiğini çok katmanlı bir anlatıyla ele alan sergide, havadan bakışın hem somut hem de soyut sonuçları inceleniyor.

Arşiv belgeleri, fotoğraf albümleri, haritalar, kitaplar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan seçki, hava fotoğrafçılığının ve gözetim teknolojilerinin Filistin tarihine etkisini ortaya koyuyor.

Serginin küratörlüğünü Yazid Anani, Zeinab Azarbadegan, Zeynep Çelik ve Salim Tamari üstlenirken, asistan küratörlüğünü Asma Al-Mozayen yürütüyor.

Güncellenmiş haliyle Ankara'da yeniden ele alınan sergide, Orta Doğu'daki şiddet ortamı, savaş teknolojilerindeki gelişmeler ve Gazze'de süren yıkım da tarihsel süreçle birlikte değerlendiriliyor.

Altı tematik bölümden oluşan sergi, gökyüzünden yeryüzüne uzanan bir anlatı çerçevesinde sömürgeci bakış ile yerel direniş arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Sergi, 11 Nisan'a kadar VEKAM'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

