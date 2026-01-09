Kuşlar için Yemleme Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşlar için Yemleme Çalışması

09.01.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, kışın zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Aşırı soğuklar nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda her gün düzenli olarak yemleme çalışması yapıyor. Başta kent merkezi olmak üzere kırsal alanlarda da çalışma yürüten ekipler, yem bırakılacak bölgelerde önce kar temizliği yapıyor, ardından kuşların kolay ulaşabileceği alanlara yem bırakıyor.

Bu kapsamda Van Gölü Sahil Yolu ile Van Kalesi çevresinde kuşların yoğun olarak bulunduğunu dikkate alan ekipler, sahil kenarına ve Van Kalesi çevresindeki sazlıklara buğday bıraktı. Yetkililer, yaban hayatının korunması amacıyla doğada ve kent merkezinde belirlenen alanlarda yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti.

Haber: VAN,

Kaynak: DHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşlar için Yemleme Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:52:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşlar için Yemleme Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.