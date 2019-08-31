Son Dakika Haberleri: Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı
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Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı

2 saat önce

Sinop'ta bir kedinin kuşu yakalamak isterken çeşmenin içine düşerek ıslandığı anlara kameraya yansıdı.

Sinop'ta bir kedinin kuşu yakalamak isterken çeşmenin içine düşerek ıslandığı anlara kameraya yansıdı. Sinop'ta Pervane Medresesi içerisinde bulunan çeşmenin yanında güvercini avlamak isteyen bir kedi dikkati dağıldığı için çeşmenin içine düşerek ıslandı. Bu anlar medresede esnaflık yapan Orçun Yılmaz'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Esnaf Orçun Yılmaz, "Sinop Pervane Medresesi'nde esnaflık yapıyorum. Burada bugün sabah saatlerinde bir kedinin kuşu yakalama esnasını gördüm ve hemen cep telefonumla o anları kayıta almak istedim. Fakat kedinin kuşu yakalamayacağından emindim. Sonuç olarak kedi av esnasında dikkati dağıldığı için suya düştü" dedi.

(Mustafa Usta/İHA)

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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