Son Dakika Haberleri: Kuşulular, Belediye Başkanını Seçmek İçin Sandığa Koştu (2)

Kuşulular, Belediye Başkanını Seçmek İçin Sandığa Koştu (2)

1 saat önce

KUŞU'DA AK PARTİ ADAYI KAZANDIKütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen ancak mahkeme kararı ile tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da bugün yapılan yerel seçimde belediye başkanlığını resmi...

Kuşulular, Belediye Başkanını Seçmek İçin Sandığa Koştu (2), System.String[]
KUŞU'DA AK PARTİ ADAYI KAZANDI

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen ancak mahkeme kararı ile tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da bugün yapılan yerel seçimde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Feridun Aktay kazandı.

Seçim sonuçlarının alınmasının ardından seçmenleriyle bir araya gelen Feridun Aktay, "Beni böylesine kutsal bir göreve layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Belediyemizin elimizden alınmasının ardından kaymakamlık olarak iki kez muhtar olarak görevlendirildim. Bu esnada beldemizin önemli eksikliklerini kaymakamımız ile bir araya gelerek çözüme kavuşturduk. Bundan sonra hizmetlerin en iyisine layık Kuşu halkına elimden gelen gayreti göstererek daha iyi hizmetler sunmaya çalışacağım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayacağınızdan da eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

AK Parti, Simav, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:12:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşulular, Belediye Başkanını Seçmek İçin Sandığa Koştu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]