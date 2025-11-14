Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cemile Gül Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cemile Gül Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti

14.11.2025 17:52
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Osmanlı el işlemeciliğini modern yorumlarla tanıtan Cemile Gül Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Kahveci, sanatçının eserleri hakkında bilgi alarak, Kütahya'nın kültürel tanıtımına yaptığı katkıları vurguladı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Osmanlı el işlemeciliğini modern yorumlarıyla dünyaya tanıtan Cemile Gül Sanat Galerisi'ni eşi Emine Kahveci ile birlikte ziyaret ederek, sanatçının çalışmalarını inceledi.

Cemile Gül'ün başarı hikayesinin kent adına gurur verici bir örnek olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, galeride sergilenen eserler, çalışmalar ve tasarım süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

Sanatçının şehri temsil eden koleksiyonlarının büyük emek, sabır ve ustalık gerektirdiğini belirten Kahveci, Cemile Gül'ün kentin kültürel tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kahveci, "El sanatlarımızı yaşatmak, güçlendirmek ve dünyaya tanıtmak; Kütahya'mızın kültürel mirasına sahip çıkmanın en kıymetli yollarından biridir. Cemile Gül gibi değerli ustalarımız, gelecek nesillere büyük bir miras bırakıyor" dedi.

Kahveci, kültürel üretim yapan tüm sanatçılarımızla iş birliği içinde olacağını ve şehrimizin sanat ve kültür alanında daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Ekonomi, Osmanlı, Kütahya, Kültür, Sanat, Son Dakika

17:41
