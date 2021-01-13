Kütahya Belediyesi salgın sürecinde 6 milyon maske üretti - Son Dakika

Kütahya Belediyesi salgın sürecinde 6 milyon maske üretti

13.01.2021 14:19
Kütahya Belediyesi salgın sürecinde 6 milyon maske üretti, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, salgın sürecinde yaptıkları çalışmalarla bugüne kadar 6 milyonun üzerinde maske üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, salgın sürecinde yaptıkları çalışmalarla bugüne kadar 6 milyonun üzerinde maske üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesinin kriz yönetiminin ideal literatürüne geçecek bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte geçen yıl mart ayında belediyeye ait şirket bünyesinde maske yapım atölyesi kurulduğunu hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre içerisinde maske üretimine başladık. Bu güne kadar 6 milyonun üzerinde maske ürettik. Bunu Kütahyalı hemşehrilerimize sunduk. Geçen ay itibariyle de 2 milyona yakın maske alımı ile ilgili ihale sürecimizi başlattık bunun yaklaşık 1 milyonu yine esnaflarımız ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız 2 milyona yakında belediyemiz hizmet birimlerine gelen vatandaşlarımıza maskesiz gelmeleri halinde ücretsiz dağıtacağız. Yani toplamda 2020-2021 yılı içerisinde yaklaşık 3 milyona yakın maske dağıtan bir belediye olmayı planladık bunun 1 milyonu gerçekleşmiş oldu."

Kentsel dönüşüm ile ilgili de bilgiler veren Işık, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kütahya'nın Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen 12 mahalle ve 9 dere yatağında dönüşüm kararı alındı. Şu anda 2021 yılı içerisinde 1. etapta dönüşümüne daha önceki dönemde karar verilen 4 mahallemizde yerinde dönüşümü başlatacağız. Göreve geldiğimizde kamuoyunda belirsiz olarak 1453 konutlarının bu amaçla değerlendirilmesi konusu gerçekleştirdik. Şu ana kadar toplam 913 dairemizi, tamamen gönüllü takas usulü ile sahiplendirdik. Şu anda örnek gösterilen bir şehir olarak devletin resmi rakamları gösteriyor. 'Kütahya bunu çözdü, gidin oradan bakın' denilir duruma geldik."

Alim Işık, Kütahya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesi salgın sürecinde 6 milyon maske üretti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu         
14:07
Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım? Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım?         
13:43
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi         
13:21
Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi         
12:59
Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı         
12:35
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Eşini başından vuran cani koca, karakola gidip teslim oldu Eşini başından vuran cani koca, karakola gidip teslim oldu         
11:45
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 14:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya Belediyesi salgın sürecinde 6 milyon maske üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei