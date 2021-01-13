Kütahya Belediyesi salgın sürecinde 6 milyon maske üretti - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, salgın sürecinde yaptıkları çalışmalarla bugüne kadar 6 milyonun üzerinde maske üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesinin kriz yönetiminin ideal literatürüne geçecek bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte geçen yıl mart ayında belediyeye ait şirket bünyesinde maske yapım atölyesi kurulduğunu hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre içerisinde maske üretimine başladık. Bu güne kadar 6 milyonun üzerinde maske ürettik. Bunu Kütahyalı hemşehrilerimize sunduk. Geçen ay itibariyle de 2 milyona yakın maske alımı ile ilgili ihale sürecimizi başlattık bunun yaklaşık 1 milyonu yine esnaflarımız ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız 2 milyona yakında belediyemiz hizmet birimlerine gelen vatandaşlarımıza maskesiz gelmeleri halinde ücretsiz dağıtacağız. Yani toplamda 2020-2021 yılı içerisinde yaklaşık 3 milyona yakın maske dağıtan bir belediye olmayı planladık bunun 1 milyonu gerçekleşmiş oldu."

Kentsel dönüşüm ile ilgili de bilgiler veren Işık, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kütahya'nın Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen 12 mahalle ve 9 dere yatağında dönüşüm kararı alındı. Şu anda 2021 yılı içerisinde 1. etapta dönüşümüne daha önceki dönemde karar verilen 4 mahallemizde yerinde dönüşümü başlatacağız. Göreve geldiğimizde kamuoyunda belirsiz olarak 1453 konutlarının bu amaçla değerlendirilmesi konusu gerçekleştirdik. Şu ana kadar toplam 913 dairemizi, tamamen gönüllü takas usulü ile sahiplendirdik. Şu anda örnek gösterilen bir şehir olarak devletin resmi rakamları gösteriyor. 'Kütahya bunu çözdü, gidin oradan bakın' denilir duruma geldik."