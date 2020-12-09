Kütahya'da 23,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 23,5 litre sahte içki ele geçirildi

09.12.2020 11:18
Kütahya'da 23,5 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin 5 adrese düzenlediği operasyonda 23,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin 5 adrese düzenlediği operasyonda 23,5 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Tavşanlı ilçesinde 5 adreste gerçekleştirdikleri arama neticesinde, 0,5 litrelik 18 adet pet şişeye doldurulmuş halde 9 litre ve sürahi içerisinde 3 litre toplamda 12 litre el yapımı rakı, bidon içerisinde 9 litre el yapımı votka, 0,5 litrelik 3 adet pet şişeye doldurulmuş halde 1.5 litre ve sürahi içerisinde 1 litre toplamda 2,5 litre el yapımı viski, 5'er litrelik 3 bidon, 1'er litrelik 1 bidon toplam 16 litre etil alkol, 250 cc'lik 13 şişe toplam 3,25 litre alkol aroması, 1'er litrelik 2 bidon ve yarım litrelik 1 bidon toplamda 2,5 litre tonik, 8 adet alkol ölçüm tüpü, 9 adet alkol ölçer, 1 adet alkolmetre, ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M. T., H. K. ve M. E. T. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Mustafa Akçay/İHA)

Kütahya'da 23,5 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 23,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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