Bu kez yemekten değil! 23 minik öğrenci hastanelik oldu
Bu kez yemekten değil! 23 minik öğrenci hastanelik oldu

25.12.2025 17:44
Bu kez yemekten değil! 23 minik öğrenci hastanelik oldu
Haber Videosu

Kütahya'daki bir ortaokulda, yedikleri çikolatadan dolayı mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 23 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak şüpheli ürünlerden numune alındı.

Kütahya'da 23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

Ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

23 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tarihi gecmistir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
