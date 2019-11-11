Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 250 bin fidan toprakla buluştu
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Kütahya'da 250 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Kütahya il genelinde 25 farklı lokasyonda 250 bin fidan toprakla buluştu.

Kütahya'da 250 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Kütahya il genelinde 25 farklı lokasyonda 250 bin fidan toprakla buluştu.


Türkiye'yi Guinness rekorlar kitabına taşıyacak '11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' ağaçlandırma seferberliği, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.


Vatandaşların çevreye ve yeşile olan duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen '11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' programı çerçevesinde Kütahya'da yaklaşık 23 bin kişinin katılımı ile 2 bin 175 dekar alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş oldu.


'11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes' programında Milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan ile Vali Ömer Toraman ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet edip, onlarla birlikte fidan dikti. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Türkiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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