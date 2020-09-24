Ameliyat edilen kelebek hastası, ilk kez katı gıdayla beslendi – - Son Dakika

Ameliyat edilen kelebek hastası, ilk kez katı gıdayla beslendi –

Bartın'da doğuştan kelebek hastası olan ve sürekli sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan genç kadın, Kütahya'da yemek borusu tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bartın'da doğuştan kelebek hastası olan ve sürekli sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan genç kadın, Kütahya'da yemek borusu tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Ağır bir cilt hastalığı olan, halk arasında "kelebek hastalığı" diye bilinen rahatsızlık nedeniyle yemek borusu kapanan 27 yaşındaki evli ve 4,5 aylık hamile Semra Sevinç, tedavisiyle ilgili internetten araştırma yaptı.

Kendisi gibi hasta birinin Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği operasyonla katı gıda yiyebildiğini öğrenen Sevinç, bunun üzerine ameliyatı gerçekleştiren doktora ulaştı. Doktora durumunu anlatan Sevinç, ardından eşiyle Kütahya'ya geldi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından cerrahi operasyon yapılan Sevinç'in yemek borusu, balon yöntemiyle tedavi edildi.

Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sevinç'in doğduğundan beri sadece su, süt, meyve suyu, filtreden geçirilmiş çorba gibi sıvı gıdalar alabilmesi nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve hastalıkla mücadelede vücudunun zayıf düştüğünü bildirdi.

Hamile olmasından dolayı hem Sevinç'in hem de karnındaki bebeğin düzenli beslenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımızın maalesef ciltlerinde ciddi yaralar meydana geliyor. Yemek borusunda da yaralar oluşup bazen tamamen kapanabiliyor. Semra Hanım, bize 27 yıldır katı gıda yutamadığını söyledi. Kendisini buraya davet ettik ve cesaret bularak geldi. Özel ekibimizle kendi özel uygulamalarımızla yemek borusunu açtık. Şu anda bütün gıdaları rahatlıkla yutabiliyor. Hayatında ilk defa et yemeye başladı. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı."

Semra Sevinç de hayatında ilk kez et ve katı yiyecekler yediğini, karnındaki bebeği daha iyi besleyebileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ameliyat edilen kelebek hastası, ilk kez katı gıdayla beslendi –

Doktora, Kütahya, Bartın, Kadın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ameliyat edilen kelebek hastası, ilk kez katı gıdayla beslendi – - Son Dakika

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