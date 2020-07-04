Kütahya'da arkadaşlarıyla ava giden kişi silahla vurularak öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir süre sonra Ceylan'ı yerde hareketsiz gören arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ceylan ve arkadaşları ayrılarak domuz sürüsünün peşine düştü.

Karaağıl köyünde yaşayan Mehmet Ali Ceylan (49), bahçelerdeki ürünlere zarar veren domuzları avlamak için arkadaşlarıyla Yılanlı Çağıl Deresi mevkisine gitti.

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