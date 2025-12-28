Sebebi akılalmaz! İki kadın arkadaş arasındaki tartışma kanla bitti - Son Dakika
Sebebi akılalmaz! İki kadın arkadaş arasındaki tartışma kanla bitti

28.12.2025 18:46  Güncelleme: 21:24
Kütahya'da iki kadın arkadaş arasında 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışma kanla sona erdi. Arkadaşı tarafından bıçaklanan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kütahya'da kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

NEDENİ: KISKANÇLIK

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden 31 yaşındaki Dilruba Işık ile 27 yaşındaki arkadaşı Sevgi K. arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

KURTARILAMADI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işık ile darp sonucu yaralanan Sevgi K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kütahya, Suç, Son Dakika

