Kütahya\'da Bilgilendirme Faaliyetleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında il genelindeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda; dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Ekipler tarafından bilgilendirici broşürler de dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA