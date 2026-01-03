Kütahya\'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da depo olarak kullanılan 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Kemal Mahallesi 2. Banka Sokak'ta depo olarak kullanıldığı öğrenilen 3 katlı ahşap evin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.