Kütahya'da emekli kütüphaneci 330'uncu kütüphaneyi hizmete kazandırdı
Kütahya'da emekli kütüphaneci 330'uncu kütüphaneyi hizmete kazandırdı

Kütahya\'da emekli kütüphaneci 330\'uncu kütüphaneyi hizmete kazandırdı
03.02.2026 15:24
Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde, bağışçılardan gelen kitaplarla, gönüllü olarak okullara kütüphane kazandıran emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 330'uncu kütüphanenin hizmete açılmasını sağladı.

Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde, bağışçılardan gelen kitaplarla, gönüllü olarak okullara kütüphane kazandıran emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 330'uncu kütüphanenin hizmete açılmasını sağladı.

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bağışçıların desteğiyle oluşturulan kütüphane ve hayırsever iş insanı Muhammet İkbal Gündem tarafından merhum babası Ali Gündem adına yaptırılan Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, törende yaptığı konuşma, eğitime katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Zeki Aktürk'ün 330'uncu kütüphaneyi oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hayırda ve iyilikte yarışmak gerçekten çok önemli. Hayatımız iyiliğin ve güzelliğin peşinden koşarak geçsin. Öğrencilerimize kendilerine, ailelerine ve vatanımıza nasıl bir iyilik yapabiliriz derdinde olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Yaklaşık 18 yıldır Türkiye'nin birçok ilindeki okullara kütüphane kazandıran Aktürk ise açılışın kendi doğum gününe denk gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "65'inci doğum günümde şehidimizin isminin verildiği bu okulda bu açılışı yapıyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerimizin daha çok kitaba ulaşabilmesi için çalışmalarıma eşimle birlikte devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Babası adına teknoloji sınıfı yaptıran iş insanı Muhammet İkbal Gündem de emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da emekli kütüphaneci 330'uncu kütüphaneyi hizmete kazandırdı - Son Dakika

