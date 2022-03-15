Kütahya'da hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı

15.03.2022 17:26
Kütahya'da hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı

Kütahya'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığında anneleri çalınan 4 kuzu annesiz kaldı.

Kütahya'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığında anneleri çalınan 4 kuzu annesiz kaldı.

Aslanapa ilçesi Bayat köyünde ikamet eden Hasan Arı, evinin yakınındaki ağıl kapısının açık olduğunu, koyun ve keçilerinin ise dışarıda olduğunu gördü.

Ağıldaki 6 koyunun eksik olduğunu fark eden Arı, kayıp koyunları çevrede aramaya başladı.

Koyunları hiçbir yerde bulamayan Arı, durumu önce köy muhtarına ardında da ilçe jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hırsızlık olayının aydınlatılması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Arı, jandarma ekiplerinin ağıl ve çevresinde inceleme yaptığını dile getirerek "Koyunlar yaklaşık bir ay önce doğurmuştu. Kuzuları annesiz kaldı. Koyunlarının bir an önce bulunmasını ve kuzuların da annelerine kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Aslanapa, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:34:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement