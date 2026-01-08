Kütahya\'da Hayvan Kontrolleri Gerçekleştirildi

Kütahya'da "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında köylülerin teslim aldığı büyükbaş hayvanlara yönelik kontrol ve muayene çalışmaları gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Kızık köyünde üreticilere teslim edilen hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde hayvanların sağlık durumu, genel kondisyonları ve yürürlükteki mevzuata uygunlukları değerlendirildi.

Yetkililer, proje kapsamında teslim edilen hayvanların düzenli olarak izlenmeye devam edileceğini belirterek, kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA