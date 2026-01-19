Kütahya\'da Huzur Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulaması kapsamında çok sayıda işyeri, park ve metruk bina denetlenirken, binlerce şahıs ve araç kontrol edildi.

Uygulama kapsamında; 142 umuma açık işyeri, 52 metruk bina, 71 park ve bahçe ile 15 oyun salonu ve internet kafe kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 214 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet tüfek ile 1 şahıstan narkotik madde ele geçirilirken, 1 aranan şahıs yakalandı, 2 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında gerekli tebligat işlemleri gerçekleştirildi.

Trafik yönünden ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 325 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 1 hacizli-yakalamalı araç ele geçirilirken, 58 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA