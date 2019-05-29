Son Dakika Haberleri: Kütahya'da ilk defa Zobarmix kaba yem bitkisi ekimi yapıldı
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Kütahya'da ilk defa Zobarmix kaba yem bitkisi ekimi yapıldı

1 saat önce

Et ve süt hayvancılığı üretiminde kaba yem probleminin çözümü için çeşitli alternatif ürünlerde demonstrasyon çalışmaları yürüten Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu yıl ilk kez yem bezelyesi, buğday, macarfigi ve yulaftan oluşan zobarmix kaba yem bitkisi ekimi gerçekleştirdi.

Kütahya'da ilk defa Zobarmix kaba yem bitkisi ekimi yapıldı, System.String[]
Et ve süt hayvancılığı üretiminde kaba yem probleminin çözümü için çeşitli alternatif ürünlerde demonstrasyon çalışmaları yürüten Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu yıl ilk kez yem bezelyesi, buğday, macarfigi ve yulaftan oluşan zobarmix kaba yem bitkisi ekimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Kurt, bu yıl ilk kez denenen Zobarmix kaba yem bitkisinin merkez ilçe ile Tavşanlı, Emet ve Domaniç ilçelerinde 5'er dekarlık alanlarda ekiminin yapıldığını belirterek, Zobarmix karışımının yüzde 40 yem bezelyesi, yüzde 30 macar fiği, yüzde 15 buğday ve yüzde 15 yulaf tohumundan oluştuğunu ifade etti. Ülke hayvancılığında önemli bir açık olan kaba yem ihtiyacı bakımından farklı alternatif ürünleri çiftçilere tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Kurt; "İl Müdürlüğümüzün son yıllarda yaptığı çalışmalar neticesinde yem bitkisi ekim alanlarında gözle görünür bir artış olmasına rağmen hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin gelir seviyesinin yükseltilerek et ve süt veriminin artırılması amacıyla meralarımızı ıslah ediyor, yeni alternatif ürünlerle çiftçilerimizi buluşturuyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, demonstrasyon çalışmaları kapsamında ekimi yapılan alternatif ürün zobarmix kaba yem bitkisinin 1 -15 Haziran tarihleri arasında hasat olgunluğuna ulaşacağını, besin değerinin çok yüksek olduğu belirtti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Mustafa Kurt, Kütahya, Ekonomi
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