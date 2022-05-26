Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları

26.05.2022 12:26
Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, 16 olay ortaya çıkartılmış olup, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, 16 olay ortaya çıkartılmış olup, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde meydana gelen olaylarda, 1 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 62 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 325 paket kaçak sigara, 3 adet detektör ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Metamfetamin, Jandarma, Kütahya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları - Son Dakika


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