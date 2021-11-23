Kütahya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen S.A'yı takibe aldı.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise