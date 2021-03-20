Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

20.03.2021 07:13
Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde ve araçta yapılan aramada,10 bin 200 Adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ve 22 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde ve araçta yapılan aramada,10 bin 200 Adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ve 22 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B. D. (69) isimli şahsın, Altıntaş İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan işyerinde, içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ve kıyılmış açık tütün satışı yaparak haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Şahsın İstiklal Mahallesinde bulunan işyerinde, işyerine ait depoda ve aracında yapılan aramada, 51) Karton (200'lük kutularda) toplam 10 bin 200 Adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara), 22 kilo kıyılmış açık tütün 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B. D. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Altıntaş, Kütahya, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika


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