Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kadın Cinayeti

Kütahya'da Kadın Cinayeti

25 dakika önce

Kütahya'da kadın cinayeti Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldüKÜTAHYA - Kütahya'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kütahya'da kadın cinayeti
Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden İmirze Sarı ile Serpil Erdoğan (35), 30 Ağustos Mahallesi'nde otomobil içinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Sarı, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Erdoğan'a ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, 112 acil servis ekiplerince, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 3 merminin isabet ettiği belirlenen Serpil Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, suç aleti tabancayla Abdurrahman Kara Bulvarı'nda asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı 16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi

Kütahya'da Kadın Cinayeti Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:32:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kadın Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]