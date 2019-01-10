Kütahya'da Kadın Cinayeti
25 dakika önce
Kütahya'da kadın cinayeti Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldüKÜTAHYA - Kütahya'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Kütahya
'da kadın cinayeti
Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü
KÜTAHYA - Kütahya'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden İmirze Sarı ile Serpil Erdoğan (35), 30 Ağustos Mahallesi'nde otomobil içinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Sarı, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Erdoğan'a ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, 112 acil servis ekiplerince, Kütahya Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 3 merminin isabet ettiği belirlenen Serpil Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, suç aleti tabancayla Abdurrahman Kara Bulvarı'nda asayiş ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:07 Kaynak: İHA
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