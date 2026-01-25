Kütahya'da Kamyon Altında Kalan Yaya Kurtuldu - Son Dakika
Kütahya'da Kamyon Altında Kalan Yaya Kurtuldu

25.01.2026 10:28
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinde kamyon tehlikesinden son anda kurtulanları bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşların, hızla gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntüler üzerine harekete geçildiğini, yakalanan kamyon sürücüsü hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, olayda sağ şeritteki araç yayalara yol verirken, sol şeritten hızla gelen kamyondan yayalar son anda kurtuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya önceliğini ihlal eden C.A. isimli sürücü, ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Yeni Trafik Kanunu teklifine de değinen Yerlikaya, hedeflerinin yalnızca sürücülere trafik kurallarını ezberletmek olmadığını vurguladı. Asıl amaçlarının, toplumda doğru ile yanlışı ayırt edebilen kalıcı bir trafik kültürü ve vicdan bilinci oluşturmak olduğunu ifade etti.

Yerlikaya açıklamasında, "Trafik cezaları riskli davranışları anlık olarak durdurabilir, denetimler bu davranışların tekrarını azaltır. Ancak trafik kültürü, doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza anlıktır, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

