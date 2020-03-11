"Kütahya'da korona virüs tespit edildi" paylaşımlarına Valilikten yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kütahya'da korona virüs tespit edildi' paylaşımlarına Valilikten yalanlama - Son Dakika

"Kütahya'da korona virüs tespit edildi" paylaşımlarına Valilikten yalanlama

6 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya Valiliği, "Kütahya'da korona virüs tespit edildi" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu, kentte korona vakası bulunmadığını açıkladı.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya Valiliği, "Kütahya'da korona virüs tespit edildi" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu, kentte korona vakası bulunmadığını açıkladı.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Mart 2020 tarihinde ulusal yayın yapan TV kanallarında 'Kütahya'da korona virüs tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santralinde karantinaya alındı' şeklinde haber yayımlandığına dair asılsız haberlerin sosyal medyada yer aldığı görülmüştür. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Yardım Merkezi ve hastanelerde yapılan araştırmada böyle bir vakanın olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal medyada yer alan fotoğrafın photoshop yapılarak sosyal medyaya servis edildiği tahmin edilmektedir. Bu haber gerçeği yansıtmamakta olup, Kütahya ilinde böyle bir vaka bulunmamaktadır. Bu türlü asılsız haber yapanlar ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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