Kütahya\'da Kuvvetli Rüzgar Çatı Uçurdu

KÜTAHYA'da gece yarısından sonra etkili olan kuvvetli rüzgar bir evin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Uçan çatı ve devrilen ağaç nedeniyle trafiğe kapanan iki yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kentte gece yarısından sonra etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta bir binanın çatısı uçtu. Yola düşen çatı malzemeleri nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ahmet Derin Caddesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Düşen çatı ve devrilen ağaç nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmasının ardından şekilde yeniden trafiğe açıldı.