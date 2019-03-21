Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Öğrenciler Nasa ile Canlı Bağlantı Kurdu

Kütahya'da Öğrenciler Nasa ile Canlı Bağlantı Kurdu

8 dakika önce

Kütahya Şehitler Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, e-konferans yöntemiyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile canlı bağlantı kurdu.

Kütahya'da Öğrenciler Nasa ile Canlı Bağlantı Kurdu, System.String[]
Kütahya Şehitler Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, e-konferans yöntemiyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile canlı bağlantı kurdu.

"Gelecek Biziz Projesi" kapsamında öğrencilerden Zeynep Cengiz, Hale Tuana Özmurat, Ramazan Ege Uzun, Hidayet Gümüş, Havvanur Dalmaz, Berra Demir ve Yusuf Enes Çakır, NASA'da görev yapan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'la sosyal medya üzerinden irtibata geçti.

Türkiye'nin bazı illerinden aynı anda 22 okulun da katıldığı e-konferansta Yıldız, devam eden uzay çalışmaları ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cuma Sonyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmayla öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Kütahya, NASA, Güncel
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