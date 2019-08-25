Son Dakika Haberleri: Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Kütahya'da bir otomobilin tıra arkadan çapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Kütahya'da bir otomobilin tıra arkadan çapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki 07 DS 0707 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 17. kilometresinde, Ahmet Çavdar idaresindeki 03 FY 722 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özcan ile araçtaki Ebru Gümüşkanat olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şahinde Özcan, Sedat, Aleyna ve Eylül Gümüşkanat ise ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlyas Can, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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