Kütahya\'da Sağanak Sel, Araçlar Kurtarıldı

Kütahya'da etkili olan sağana, kent merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, sel sularının oluşturduğu çukura düşen araçlar kurtarıldı.

İl merkezinde öğleden sonra etkili olan ve etkisini sürdüren sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Yağış, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Saray Mahallesi'nde park halindeki bazı araçlar sel sularının açtığı çukura düştü. Hasar gören otomobiller, çekici ve polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.